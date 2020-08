Suède : incidents à Malmö après des actes islamophobes

Des manifestants ont notamment lancé des objets contre les forces de l'ordre et mis le feu à des débris. Ces actions sont en lien "avec le fait qu'un Coran a brûlé dans la région plus tôt dans la journée", selon un porte-parole de la police.

Des incidents ont éclaté, vendredi 28 août, à Malmö (Suède) à la suite d'actes islamophobes. Des manifestants ont notamment lancé des objets contre les forces de l'ordre et mis le feu à des débris. Ces actions sont en lien "avec le fait qu'un Coran a brûlé dans la région plus tôt dans la journée", selon Rickard Lundqvist, porte-parole de la police, cité par le tabloïd Expressen.

D'après les médias locaux, les premiers incidents ont éclaté en début de soirée dans la troisième ville du pays, avant de dégénérer vers 21 heures (heure locale). Ces troubles interviennent alors que Rasmus Paludan, chef de file de la "Ligne Dure", un parti danois d'extrême droite, devait se rendre à Malmö pour participer à une manifestation anti-musulmane où il appelait entre autre à brûler le Coran.

"Nous soupçonnons que [Rasmus Paludan] va commettre une infraction en Suède. Il y a également un risque que son comportement constitue (...) une menace aux intérêts fondamentaux de la société", a expliqué à l'AFP Calle Persson, porte-parole de la police de Malmö. L'intéressé a été interdit de territoire suédois pour deux ans.

Impossible de garantir la sécurité des manifestants ou de leurs opposants, selon la police

Selon la police, le Danois avait préalablement déposé une demande d'autorisation, qui lui a été refusée au motif que "ni sa sécurité, ni celle des passants ou des contre-manifestants" n'auraient pu être garanties. Il a malgré tout tenté de rejoindre la ville suédoise, mais a été arrêté à Lernacken, près de Malmö. "Le fait qu'il ait bafoué l'interdiction de se rendre en Suède" constitue en soi un motif d'expulsion, a expliqué Calle Persson.

De son côté, Rasmus Paludan a réagi sur Facebook : "Renvoyé avec interdiction d'entrée de 2 ans depuis la Suède. Cependant, les violeurs et les meurtriers sont toujours les bienvenus!". Cet avocat et youtubeur, organise régulièrement des manifestations rassemblant une poignée de personnes pour exprimer son opposition à l'immigration et à ce qu'il considère être une islamisation de la société. En 2019, il avait brûlé un Coran entouré de bacon.