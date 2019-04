Subventions européennes : la France est-elle perdante ?

En 2017, la France a reçu 13,5 milliards d'euros d'aides de la part de l'Union européenne. Plus de la moitié de cette somme concerne les subventions agricoles de la PAC. Mais l'Hexagone donne de l'argent en même temps qu'il en reçoit. Sur la même période, la France a ainsi versé un peu plus de 18 milliards d'euros à l'Europe. La France est-elle perdante pour autant ? "Oui, si on parle strictement des aides qui sont versées par l'Europe à la France", explique la journaliste Dorothée Lachaud en plateau.

La France profite aussi du marché européen

Mais la Commission européenne opère un calcul différent et estime que le PIB de la France serait inférieur de 7% sans le marché unique de l'Union européenne. "Car l'Europe, il faut le rappeler, pour nos entreprises, c'est aussi l'accès à un marché commun de 500 millions de consommateurs", rappelle la journaliste.

