Soupçons de corruption au sein du Parlement européen : Marc Tarabella, eurodéputé belge, à son tour perquisitionné

À ce stade de l'enquête, Marc Tarabella ne fait pas partie des six personnes interpellées ces derniers jours par la justice belge.

Un deuxième eurodéputé a été perquisitionné dans la soirée du samedi 10 décembre, dans l'enquête lié aux soupçons de corruption au sein du Parlement européen, il s'agit de Marc Tarabella, selon une source proche de l'eurodéputé socialiste à franceinfo. Quatre personnes, dont la vice-présidente Eva Kaili, ont été placées en détention provisoire dans cette enquête.

D'après cette même source, Marc Tarabella a déclaré : "La justice fait son travail d'informations et d'enquête ce que je trouve tout à fait normal, je n'ai absolument rien à cacher et je répondrai à toutes les questions des enquêteurs. Cela va de soi, si cela peut les aider à faire toute la lumière sur cette affaire.”

Lors de cette perquisition, selon cette même source proche de l'eurodéputé belge, son ordinateur et son portable ont été saisis. Un peu plus tôt dimanche, le parquet fédéral belge indiquait dans un communiqué qu'une perquisition avait eu lieu, samedi soir "vers 20h00 au domicile d’un second député". À ce stade de l'enquête, Marc Tarabella ne fait pas partie des six personnes interpellées ces derniers jours par la justice belge.