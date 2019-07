Roumanie : le meurtre d'une adolescente scandalise le pays

En Roumanie, le ministre de l'Intérieur a dû quitter ses fonctions à la suite du scandale autour du meurtre d'une adolescente de 15 ans. Le calvaire de la jeune Alexandra a duré plusieurs dizaines d'heures. C'est dans une maison du sud du pays, à Caracal (Roumanie), qu'elle a été violée et tuée la semaine dernière.

Des milliers de manifestants dans la rue

D'abord séquestrée, l'adolescente réussit à appeler les secours par trois fois. Mais la police met 12 heures à la localiser et surtout, attend l'aube avant d'intervenir, laissant au tueur tout le temps d'assassiner sa victime, avant d'être arrêté sur place. Un raté qui a mis toute la Roumanie en colère. Des milliers de manifestants sont descendus dans la rue ce week-end pour dénoncer l'incompétence de la police. "Ce pouvoir est corrompu, et il n'y a rien que nous puissions faire", a confié une manifestante. Le meurtre d'Alexandra n'est pas isolé. Le suspect, un mécanicien de 65 ans, a reconnu les faits et a avoué un autre meurtre : celui d'une adolescente disparue en avril dernier.

