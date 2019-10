Europe : Conseil des ministres franco-allemand à Toulouse

Angela Merkel et Emmanuel Macron sont réunis à la veille d'un sommet européen, jeudi, qui pourrait donner lieu à un accord sur le Brexit. Mercredi 16 octobre, les deux dirigeants se retrouvent à Toulouse, en Haute-Garonne, pour un Conseil des ministres franco-allemand. "On sent dans l'entourage d'Emmanuel Macron une certaine prudence. On répète qu'il y a encore beaucoup de détails qui restent sur la table des négociations", rapporte le journaliste Jean-Baptiste Marteau depuis Toulouse.

Un dîner avec Ursula von der Leyen

Après ce Conseil des ministres, Angela Merkel et Emmanuel Macron veulent arriver au sommet européen avec une position commune. Mais d'autres dossiers devraient émerger à la table des négociations, comme l'offensive turque contre les Kurdes en Syrie ou le remplaçant de Sylvie Goulard, évincée par les députés européens. Pour le dîner à Toulouse mercredi 16 octobre, Angela Merkel et Emmanuel Macron seront rejoints par la présidente élue de la Commission, Ursula von der Leyen.

