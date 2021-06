Allemagne : Angela Merkel passera la main cet été, après 16 ans d'exercice du pouvoir

Après 16 ans d'exercice du pouvoir, on a du mal à imaginer l'Allemagne sans sa chancelière, Angela Merkel. Le président français sait à quel point elle a été essentielle pour l'Union européenne. "Emmanuel Macon a l'honneur d'être le premier dirigeant à être reçu ici à Berlin depuis le début de l'année, par une Angela Merkel toujours très prudente, qui a tenu encore une fois à respecter les gestes barrières", fait remarquer le journaliste France Télévisions Laurent Desbonnets, en duplex depuis Berlin en Allemagne.

Angela Merkel ne sera plus chancelière après cet été

"C'est une image que l'on ne verra bientôt plus puisque, effectivement, Angela Merkel ne sera plus chancelière après cet été, mais une nouvelle fois, elle a tenu à plaider pour plus de coordination au niveau européen, notamment pour lutter contre les variants du virus", poursuit le journaliste. "Elle a quand même tenu à rappeler l'importance de la rigueur économique et le retour à terme au pacte de stabilité."