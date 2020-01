Portugal : une croissance économique en hausse

C'est une reprise économique spectaculaire. Après dix années de crise, le Portugal s'est redressé. Le taux de chômage de 6,9% a été divisé par deux en cinq ans et le pays fait preuve désormais de l'une des meilleures croissances d'Europe. L'embellie profite-t-elle cependant à toute la population ? S'agit-il d'un miracle ou d'un mirage ? Pour les entreprises, le contexte est favorable. Julien Sambardier a rejoint il y a deux ans une start-up portugaise qui développe des logiciels intelligents.

Un smic de 700 € brut par mois

Créée en 2011, l'entreprise est valorisée à plus d'un milliard de dollars. Un succès qui s'explique selon lui par certains atouts du pays. "On a bien entendu des infrastructures intéressantes à Lisbonne. C'est un pays aussi qui est à taille humaine, pour pouvoir avoir différents bureaux dans différentes villes, et on a également une main-d'œuvre qui est peu coûteuse en Europe", explique-t-il. Au Portugal, le smic est à 700 € brut par mois, et de nombreux bureaux sont disponibles.

