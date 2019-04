Pologne : Rybnik, la ville la plus polluée d'Europe

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

À Rybnik, en Pologne, une fumée grise étouffe les habitants. La ville est l'une des plus polluées de l'Union européenne. Pollution responsable de quelque 50 000 décès par an. "Je ne peux pas faire de sport à l'extérieur, je ne peux pas faire de jogging, ni de vélo, mais avant tout je ne peux pas sortir avec mes enfants, car quand je vois la qualité de l'air, aller en promenade c'est simplement s'exposer à des risques néfastes pour la santé", pointe Oliwer Palarz, militant de Rybnicki Alarm Smogowy.

90% de l'énergie produite avec du charbon

Dans cette cuvette naturelle, le smog se forme surtout en hiver, quand la consommation de charbon explose. "On n'a que le charbon comme combustible ici. Avec quoi voulez-vous qu'on se chauffe ? demande Ewa Kempny, une habitante de Rybnik. Le chauffage au charbon ne coûte pas cher. Raccorder une maison au gaz ou au chauffage central, ça coûterait très cher. On n'en a pas les moyens." En Pologne, 90% de l'énergie est produite avec du charbon et les habitants utilisent aussi des déchets toxiques.