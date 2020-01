Paiements : l'Autriche fait de la résistance à la carte bancaire

C'est une tradition que les Autrichiens n'abandonneraient pour rien au monde, au même titre que la valse, ou les célèbres palais impériaux : le paiement en argent liquide. Le pays est le champion d'Europe du cash. Pour en avoir la preuve, il suffit de demander aux habitants d'ouvrir leur portefeuille. "J'ai 400 euros ici, et je dois aussi en avoir un peu dans ma poche", déclare un passant. Les Autrichiens payent encore 68% de leurs achats en magasin en liquide, contre seulement 28% pour les Français.

Et bien souvent, ils n'ont pas le choix. Par exemple, si vous essayez de prendre un petit-déjeuner dans un café viennois avec votre carte bancaire, vous aurez affaire au patron. "On vous enverra en face au distributeur retirer de l'argent, avant même de commander. De toute façon, c'est affiché sur la porte d'entrée", explique le gérant Heinz Schaffer. Le patron évite ainsi des frais prélevés par les banques. Mais l'argument qui convainc le plus les Autrichiens, c'est sans doute la protection de la vie privée.

