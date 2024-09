Nominations à la Commission européenne : Stéphane Séjourné proposé pour superviser la stratégie industrielle

Nouveau portefeuille pour Stéphane Séjourné. L'ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Gabriel Attal a été officiellement proposé, mardi 17 septembre, par Ursula von der Leyen pour être commissaire au Redressement de l'industrie européenne, grande priorité des prochaines années.

Il sera en charge de la prospérité et de la stratégie industrielle. Sa nomination doit encore être approuvée par le Parlement européen. Si les députés la valident, il deviendra également vice-président exécutif de la Commission européenne. Stéphane Séjourné a été choisi à la dernière minute en remplacement de Thierry Breton, qui a démissionné lundi.

Le futur commissaire est un fin connaisseur des institutions bruxelloises. Il a présidé le groupe Renew (centristes et libéraux) au Parlement européen de 2021 à 2024. "Il guidera le travail visant à mettre en place les conditions permettant à nos entreprises de prospérer, pour l'investissement et l'innovation, ainsi que pour la stabilité économique, le commerce et la sécurité économique", a déclaré Ursula von der Leyen. Stéphane Séjourné sera aussi chargé des PME et du marché unique, a-t-elle précisé.