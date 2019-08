Migrants : le soutien de Richard Gere

Nous sommes entre Malte et la Libye, l'un des chemins les plus empruntés pour rejoindre l'Europe. 39 migrants viennent d'être secourus par le bateau de l'ONG Open Arms dans les eaux territoriales maltaises. Le gouvernement maltais accepte de les prendre en charge, mais refuse d'accueillir 121 autres personnes présentes à bord. L'ONG les a secourues un peu plus tôt, mais dans les eaux internationales.

Richard Gere a aidé les migrants

Dans un communiqué, l'ONG dénonce l'attitude de Malte. "Cette décision a provoqué un problème de sécurité à bord. Le niveau d'anxiété est insoutenable." Bloqué depuis une semaine, l'Open Arms stationne au large de l'île italienne de Lampedusa, car les frontières européennes restent fermées. Pour attirer l'attention des médias, l'acteur américain Richard Gere est monté à bord, apportant avec lui de l'eau et de la nourriture.

