Eurovision : la journée de Madame Monsieur

Tout un village derrière ces stars ; ce samedi 12 mai à midi, à Vence (Alpes-Maritimes), elles ont répété la chorégraphie pour soutenir l'enfant du pays, Émilie, du duo Madame Monsieur. Au même moment à Lisbonne (Portugal), dernière ligne droite pour le groupe : Émilie Satt garde son calme en toutes circonstances. Les répétitions s'enchainent ; ils le savent, leur groupe figure dans le top 5 des favoris.

Passage en 13e position vers 22 heures.

La petite Mercy, née sur la mère Méditerranée d'une mère nigériane, est entrée dans le coeur des bookmakers. Alors ce soir, pour la finale au Portugal, il faudra saisir cette chance : "On essaye d'être le plus juste possible, et que l'émotion soit la plus pure, la plus juste", explique Jean-Karl Lucas. Les Français miseront sur la sobriété. Tenue noire pour Émilie Satt et Jean-Karl Lucas ; ils ne s'autorisent qu'une guitare rouge. Leur passage, en 13e position, est prévu vers 22 heures.