VIDEO. Migrants : "La politique de dureté de Matteo Salvini a permis d'économiser au moins 1 000 vies en un an en Méditerranée"

"Matteo Salvini au pouvoir, en 14 mois, c'est 80% de migrants par voie maritime en moins en un an, c'est une diminution du tiers des migrants en demande d'asile sur le territoire italien", déclare jeudi 22 août sur franceinfo Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national.

Si on compare à la France et à tout ce qui s'y passe se sont plutôt des marques de bonne volonté et de succès que d'échec. Laurent Jacobelli à franceinfo

"Etre contre l'immigration clandestine ce n'est pas ne pas être humaniste", assure Laurent Jacobelli. "La politique de dureté de Matteo Salvini a permis d'économiser au moins 1 000 vies en un an en Méditerranée, poursuit-il. Tous ceux qui veulent apporter de l'eau au moulin des immigrationnistes, alimenter les mafias libyennes et africaines qui gagnent des milliards sur le dos de pauvres migrants, les jettent sur les routes, les mers au péril de leur vie, ceux-là ont une responsabilité bien plus grave et devrait faire leur examen de conscience et cela n'exclut pas le pape."