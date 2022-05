Depuis la crise des migrants de 2015, l'Europe a décidé de se claquemurer. Et pour défendre ses frontières extérieures, elle mise sur Frontex. Avec un budget en hausse exponentielle, un nouvel uniforme pour ses gardes-côtes et gardes-frontières, l'ouverture d'une école (où "Complément d'enquête" a pu filmer quelques cours)... l'agence est pourtant en pleine tempête : son efficacité et certaines de ses pratiques font polémique.