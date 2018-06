VIDEO. Les enfants perdus de Barbès

Dans le nord de Paris, entre 60 et 80 mineurs arrivés du Maroc errent depuis plus d’un an à la Goutte-d’Or, sans que la mairie ne parvienne à les prendre en charge. Ils ont entre 12 et 18 ans, dorment dans des squats ou des camps de migrants, vivent dans des conditions insalubres et refusent toute aide. Entre vols à l’arraché et "sniffs" de colle, les plus violents font trembler les riverains.

Dans ce quartier populaire, les habitants sont désarmés. Vincent est l'un des rares éducateurs à pouvoir approcher ces jeunes qui fuguent des foyers. Infirmier, il tente de soigner leurs blessures. Driss El Kherchi., un Franco-Marocain qui dirige une associaiton de travailleurs immigrés, a réussi à nouer quelques contacts.

L'équipe du magazine a retrouvé Salim, un adolescent qui a fait partie de la bande du square Alain-Bashung.

Un reportage de Louis Milano-Dupont diffusé dans "Complément d'enquête" le 7 juin 2018.