VIDEO. \"Je peux dire que je me suis habitué à la mort\"… Après 3 ans en France, ce réfugié syrien raconte sa nouvelle vie

"Je veux quelque chose de plus simple"

"Sur ma carte d’identité, ma nationalité c’est d’abord syrien et ensuite réfugié". Haytham Al-Sayed n’oublie pas d’où il vient. Aujourd’hui âgé de 23 ans, ce jeune homme est arrivé en France il y a plus de trois ans, après avoir quitté sa Syrie natale et la guerre. Pour celui qui dit s’être "habitué à la mort", la France a été le moyen d’échapper à des "scènes de films" à jamais gravées dans sa mémoire.

Maintenant, le jeune homme aspire à plus d’insouciance, de légèreté et n’hésite pas à sourire aux inconnus dans la rue. "Je veux quelque chose de plus simple que ça", explique-t-il.

Un engagement altruiste

Arrivé grâce à un visa études, Haytham Al-Sayed est aujourd’hui salarié au sein de Singa, une association qui crée du lien social entre les réfugiés et la société d’accueil. Un choix évident car l’association lui a "changé la vie". Ainsi, il aime rencontrer de nouvelles personnes et "partager des moyens pour résoudre des problèmes" qu’il a lui-même connu et parfois dépassé.