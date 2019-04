VIDEO. "Ils sont venus jusqu'ici avec une envie de s'en sortir" : un clip raconte l'histoire d'un jeune migrant

"Quand on les a là, en bas de chez nous, devant notre porte, je ne vois pas comment on peut faire, à part les accueillir." Voici le message que défend Axel, plus connu sous le nom d'El Gato negro. Le jeune artiste français diffuse aujourd'hui en exclusivité sur franceinfo son nouveau clip, Ouvre la porte. Réalisé en partenariat avec Amnesty International et l'association La Cimade, il invite le public à accueillir des migrants. "Nous sommes des milliers qui arrivons sur le sable. Au loin les voix de ceux qui ne partagent pas leur table. Toi l'Auvergnat qui fus un jour si aimable, ouvre la porte je t'en supplie, on a vécu tous les supplices", chante notamment l'artiste dans le morceau.

Dans le clip, un jeune Ivoirien qui a fui son pays

Au centre de la vidéo : deux migrants dont Kouamé, un jeune Ivoirien qui a perdu sa famille et fui son pays pour trouver refuge en France. "On a essayé de faire un clip qui est simplement beau et touchant. On a voulu montrer que ce sont des hommes qui ont la volonté de s'en sortir. C'est simple, c'est vraiment un truc humain", explique Axel à franceinfo.

El Gato negro revient sur le tournage du clip, "une journée assez difficile". "La toute première image qu'on voit dans le clip est sur la plage. Kouamé sort de l'eau. En fait, il n'avait jamais revu la Méditerranée depuis son arrivée. Il déteste la mer, il ne veut plus la voir, ça lui fait peur", raconte Axel. Malgré ce sentiment, le jeune homme "a pris sur lui". "Son but, aussi, c'est de faire connaître la vérité."