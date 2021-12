À 15 ans, il avait déjà connu l'esclavage en Libye, la traversée de la Méditerranée, la rue en France... Aujourd'hui, il a 20 ans, il est chaudronnier et il dirige 2 associations pour les orphelins et l'éducation des enfants. Sow raconte son histoire.

Lui, c'est Sow Saifoulaye. Il est chaudronnier en CDI. Mais avant d'en arriver à cet équilibre, Sow a dû traverser des épreuves particulièrement difficiles. Orphelin à même pas un an, il a été adopté par sa tante et n'a pas eu la possibilité d'aller à l'école. À 14 ans, fuit son pays, à l'initiative de son frère. "Ça a été très, très dur, pour ne pas mentir. Le jour où est arrivés en Libye, c'est là-bas que mon frère a été tu et j'ai pris une balle", raconte Sow lequel a alors été victime d'esclavage pendant un mois.

"Tu te vois mort, le bateau où tu es assis est en plastique"

Arrivé en France, Sow s'est installé à Créteil en région parisienne avec d'autres sans-abri avant d'être aidé par une association. Aujourd'hui, Sow dirige deux associations pour les orphelins et l'éducation des enfants.