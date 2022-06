César Solano, livreur à New York : “On peut perdre la vie à tout moment”

BRUT / FRANCEINFO

L’an dernier a été l’année la plus mortelle pour les livreurs de New York. Accidents, précarité, vol… Brut a suivi l’un des 65 000 livreurs de la ville dans son quotidien : César Solano, 20 ans.

"On peut perdre la vie à tout moment, mais c'est comme ça qu'on la gagne". César Solano a 20 ans.

S'ils contribuent à nourrir la population new-yorkaise, les livreurs sont l’une des professions les plus vulnérables et invisibilisées. L’an dernier, au moins 15 livreurs sont morts à New York dans des accidents de la route ou des agressions violentes.

“On en a marre parce que c’est dangereux, parce que des personnes avec des armes blanches essaient de nous voler” explique César Solano.

Le jeune homme travaille 7j/7, il est payé 12,50 dollars de l’heure. Arrivé par la frontière du Mexique seul à l’âge de 17 ans, il doit rembourser les dettes de ses passeurs. Voici son quotidien.