VIDEO. Besançon : \"Depuis que je suis arrivé en France je n\'ai jamais été aussi content comme ça\", dit Laye

"Ce matin j'ai envie de lui dire tout simplement merci beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il a mis sa santé en danger pour moi et je suis reconnaissant pour ça." Ce mardi 19 janvier, Laye Fodé Traoré a repris son travail dans cette boulangerie de Besançon. Son patron s'était mis en grève de la faim pour protester contre son expulsion. La préfecture de la Haute-Saône a accordé la nationalité française à Laye Fodé Traoré le 14 janvier. "Un combat, il n'est jamais gagné tant que le dernier round n'a pas sonné donc aujourd'hui c'est… on va dire, c'est le premier jour du reste de ta vie mon gamin", dit Stéphane Ravacley à Laye. "Depuis que je suis arrivé en France je n'ai jamais été aussi content comme ça… Ce que je ressens aujourd'hui de recommencer mon travail", confie Laye.

Une pétition, signée par plus de 242 000 personnes avait été lancée par Stéphane Ravacley pour aider à sauver son apprenti guinéen menacé d'expulsion car il venait d'avoir 18 ans. "Que ce soient les personnalités ou bien le quidam, ça vaut pareil en fait et ils ont su se lever quand il fallait et on les remerciera jamais assez en fait. On n'aura pas assez d'une vie pour les remercier. Et voilà, c'est grâce à eux que le grand il est là", réagit Stéphane Ravacley.