Vidéo. Aurore Bergé : sur les migrants, "l'Italie ne peut pas s'exonérer de ses responsabilités"

Interrogée par Francis Letellier, avec à ses côtés Renaud Dély, directeur de la rédaction de Marianne, ce dimanche 24 juin, la députée LREM des Yvelines Aurore Bergé est revenue sur l'actualité politique de la semaine, et notamment les tensions en Europe sur la question migratoire. "On ne peut pas avoir un pays [l'Italie], au coeur de l'Union européenne, qui tout d'un coup s'exonère de ses responsabilités. Nous, on prend nos responsabilités, on accueille les personnes qui sont des réfugiés et on continuera à la faire", explique la députée.

Passage de la droite à LREM

Interrogée par Renaud Dely sur son passage de la droite vers LREM, elle assume : "Quand j'étais à droite, on considérait que j'étais de gauche dans mon parti. Il y a des gens qui venaient de la gauche et on considérait qu'ils étaient à droite dans leur parti, tout simplement car ils étaient des libéraux et le libéralisme était un peu un objet non identifié", indique-t-elle.