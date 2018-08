Venezuela : l'inquiétude de ses voisins face à la crise migratoire

De plus en plus de Vénézuéliens prennent la route de l'exil. "L’exode a pris des proportions très importantes (...) à la frontière brésilienne plus de 120 000 réfugiés vénézuéliens depuis le début de la crise. Une situation qui a créé de nombreuses tensions entre locaux et réfugiés", explique l'envoyée spéciale de France 2 Fanny Lothaire.Ils n’arrivent avec presque rien, des milliers de kilomètres parcourus à pied ou en voiture pour fuir la misère de leur pays. Mais ces Vénézuéliens ne sont pas toujours bien accueillis par leurs voisins d 'Amérique du sud. La plupart traversent d'abord la Colombie, puis l'Équateur avec pour objectif le Pérou, qui possède l'une des économies les plus dynamiques de la région.

3 000 arrivées par jour au Pérou

Pour éviter que ces réfugiés ne s'installent sur son territoire, l'Équateur a mis en place des autocars pour les transporter le plus rapidement possible à la frontière péruvienne. Une course contre la montre, car le Pérou a décidé d'interdire son territoire aux Vénézueliens sans passeport, alors que la plupart n'en possèdent pas. Malgré les restrictions, le Pérou enregistre jusqu'à 3 000 arrivées par jour. Des chiffres en constante augmentation qui font craindre pour la stabilité de la région. "Il faut mettre en place des priorités, des fonds et des moyens pour gérer le problème au plus vite", a déclaré Joel Millman, le porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations. Depuis la crise économique de 2015, plus de 1,5 millions de Vénézueliens ont pris la route de l'exil.