Une étude démontre que les migrants ne sont pas un fardeau pour les économies européennes

Le travail réalisé par des économistes français démontre qu'une augmentation du flux de migrants permanents à une date donnée produit des effets positifs jusqu'à quatre ans après.

Une étude réalisée par des économistes français et publiée dans le magazine Sciences advences, mercredi 20 juin, démontre que les migrants ne sont pas un fardeau pour les économies européennes. Les trois chercheurs du CNRS, de l'université de Clermont-Auvergne et de Paris-Nanterre se sont appuyés sur les données statistiques de quinze pays de l'Europe de l'Ouest, dont la France. Les chercheurs ont distingué les migrants permanents des demandeurs d'asile, en situation légale le temps de l'instruction de leur demande et considérés comme résidents une fois leur demande acceptée.

Pendant la période étudiée entre 1985 et 2015, l'Europe de l'Ouest a connu une augmentation importante des flux de demandeurs d'asile à la suite des guerres dans les Balkans et à partir de 2011, en lien avec les Printemps arabes et le conflit syrien. Les flux de migrants, notamment intracommunautaires, ont eux augmenté après l'élargissement de l'Union européenne vers l'Est en 2004.

Une hausse du flux de migrants produits des effets positifs

L'étude démontre qu'une augmentation du flux de migrants permanents à une date donnée produit des effets positifs jusqu'à quatre ans après : le PIB par habitant augmente, le taux de chômage diminue et les dépenses publiques supplémentaires sont plus que compensées par l'augmentation des recettes fiscales. Dans le cas des demandeurs d'asile, les économistes n'observent aucun effet négatif. L'impact positif se fait sentir au bout de trois à cinq ans, lorsqu'une partie des demandeurs obtient l'asile et rejoint la catégorie des migrants permanents.

"Il n'y a pas d'impacts négatifs. Les demandeurs d'asile ne font pas augmenter le chômage, ne réduisent pas le PIB par tête et ils ne dégradent pas le solde des finances publiques. Il y a des effets positifs sur les migrations qui sont un petit peu polémiques parce que tout le monde n'y croit pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cela ne dégrade pas la situation des finances publiques européennes" a expliqué, jeudi 21 juin sur franceinfo, Hippolyte d’Albis, directeur de recherche au CNRS, professeur à l’École d’économie de Paris et co-auteur de l'étude sur l'impact des demandeurs d'asile sur l'économie.

Investir pour rapidement intégrer le marché du travail

"Trente ans d'accueil de demandeurs d'asile dans les quinze principaux pays d'Europe nous révèlent qu'il n'y a pas eu d'effets négatifs, explique Hippolyte d’Albis. Evidemment il y a un coût, ces personnes vont être logées, parfois recevoir une allocation, mais cet argent va être redistribué dans l'économie. Il ne faut pas voir qu'un côté, nous on a vu le côté des impôts et on a vu que ça se compensait. L'entrée sur le marché du travail, donc la contribution à l'économie va prendre du temps et ce n'est pas efficace. Il vaut mieux investir pour qu'il puisse rapidement intégrer le marché du travail."

En 2015, un million de personnes ont demandé l'asile dans l'un des pays de l'Union européenne selon le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ce qui est un record. Les chercheurs estiment donc qu'il est peu probable que la crise migratoire en cours soit une charge économique pour les économies européennes. Elle pourrait être au contraire une opportunité.