Traversées de la Manche : les tensions montent entre la France et le Royaume-Uni

Vendredi 8 octobre, sur une plage du Pas-de-Calais en plein jour, une quarantaine de migrants kurdes vont tenter de traverser la Manche, direction la Grande-Bretagne. Seulement ils sont beaucoup trop nombreux pour le canot pneumatique, et certains doivent revenir à la nage. La scène se passe sous le regard d'un hélicoptère de la marine française et d'une quarantaine de policiers qui n'interviennent pas.

Darmanin accuse les Britanniques de ne pas avoir versé les 63 millions d'euros promis

Comme les autorités britanniques, le journaliste s'interroge sur le comportement des forces de l'ordre françaises. Londres s'agace de l'accroissement des traversées (au moins 17 000) depuis le début de l'année. On en compte désormais plus d'un millier depuis le vendredi 8 octobre. La France se défend de tout laxisme, et Gérald Darmanin accuse les Britanniques de ne pas avoir versé les 63 millions d'euros promis pour renforcer les contrôles de police française sur les côtes.