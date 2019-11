"Sujets", les photos de Laurent Dourrieu nous rappellent que les réfugiés ne sont pas des objets

Jusqu'au 27 novembre la médiathèque de Pau propose "Sujets", une série de portraits de migrants ou réfugiés signée Laurent Dourrieu. A travers une vingtaine de clichés, il rappelle que ces personnes déplacées sont des sujets et non pas des objets à la merci de tous.

Sous le titre Sujets, le photographe Laurent Dourrieu expose une vingtaine de tirages à la médiathèque André-Labarrère de Pau. Il a choisi de fixer les traits d'hommes et de femmes, d'enfants aussi, venus de plusieurs pays pour trouver refuge en France, et plus particulièrement dans sa région, le Béarn. Malgré leurs difficultés, ils restent des sujets, d'où le titre de l'exposition, des êtres de réflexion qui continuent à influer sur leur propre destinée.

Des visages. De femmes, d'hommes, d'enfants. Ils ont tous en commun d'avoir été contraints de fuir leur pays et de se réfugier à l'étranger, en l'occurrence dans le Béarn où il sont tous installés. Leurs nationalités sont diverses mais leur expérience partagée. Le photographe Laurent Dourrieu a fixé leurs visages, leurs regards, tous empreints d'une gravité qui les unit malgré les diverses origines géographiques. Il nous explique à travers ses images que ces humains-là ne sont pas de simples objets brinqueballés par les tempêtes de l'Histoire, ils ne sont pas une unité statistique.

On a tendance à considérer ces personnes qui prennent le chemin de l'exil comme des personnes qui sont seulement soumises à leur destin. Comme si elles n'étaient que des objets de leur destin. Or, en fait, à chaque moment du parcours, ces personnes posent des actes. Des actes volontaires, des actes de liberté qui font en sorte qu'ils redeviennent sujets de leur destin.Laurent Dourrieuphotographe

Une photo exposée à Pau (Laurent Dourrieu)

"Sujets"

Photographies de Laurent Dourrieu

Médiathèque André-Labarrère, Pau

Jusqu'au 27 novembre 2019