Réfugiés : "Il faut que chacun se sente concerné" selon Emilie de Turckheim

Alors que l'actualité met au centre des débats l'accueil des réfugiés, l'auteure Emilie de Turckheim estime que la France devrait les accueillir "plus et mieux", en se demandant "comment nous, individuellement, on réagirait dans une situation pareille, et à quel type d'accueil on s'attendrait en fonction de nos valeurs françaises". Selon elle, "on peut accueillir tout le monde", à condition qu'une "décision politique" aille dans ce sens.

Le long périple de Reza

Elle ajoute cependant qu'il faut que "chacun se sente concerné". Son roman Le Prince à la petite tasse raconte d'ailleurs comment elle a accueilli Reza, un réfugié afghan, au sein de sa famille. "Il est arrivé en France après un long périple, il a quitté l'Afghanistan à l'âge de 12 ans et a erré de pays en pays, de centre de réfugiés en centre de réfugiés pendant une dizaine d'années", explique-t-elle. Depuis, Reza a trouvé un travail et tente, à son niveau, ceux qui n'ont pas eu autant de chance que lui.

Le JT

Les autres sujets du JT