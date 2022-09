Projet de loi asile et immigration : "Il ne faut pas répartir les clandestins, il faut les faire repartir", estime Jordan Bardella

"Il ne faut pas répartir les clandestins, il faut les faire repartir", déclare mercredi 21 septembre sur franceinfo Jordan Bardella en réaction au projet de loi asile et immigration prévu par Emmanuel Macron en début d'année prochaine. Le président par intérim du Rassemblement national est revenu sur une déclaration du chef de l'Etat : "Ce qui m'inquiète c'est la déclaration qu'il a tenue dans sa conférence de presse vendredi dernier dans laquelle il dit qu'il souhaite accélérer la répartition des migrants dans les campagnes françaises."

Pour l'eurodéputé, le président [qui parlait d'étrangers ayant obtenu un titre de séjour] "veut punir la ruralité parce que répartir l'immigration dans les campagnes et dans les villages français c'est aussi en répartir les problèmes qui en découlent : insécurité, communautarisme..." Le candidat à la présidence du RN n'a pas envie "que les villages français ressemblent à la Seine-Saint-Denis ou à la porte de la Chapelle". Il questionne : "Quel est le point commun entre un Soudanais et un habitant d'un village de la Creuse ?" et propose "d'organiser un référendum sur la question de l'immigration. A un moment il faut poser la question aux Français."

"J'ai grandi en Seine-Saint-Denis. J’ai ressenti ce sentiment partagé par des millions de Français de se sentir étranger dans son pays. Je ne souhaite pas que toute la France ressemble à la Seine-Saint-Denis", déclare J. Bardella. Marine Le Pen “est la plus légitime” pour 2027 pic.twitter.com/iCgWB2NNI2 — franceinfo (@franceinfo) September 21, 2022

Une mesure en partie déjà en place depuis 2015

Concernant les 2 000 demandeurs d'asile envoyés chaque mois depuis 2015 dans des territoires français peu peuplés et pour lesquels aucun incident n'a été relevé, Jordan Bardella répond : "Si, il y a beaucoup d'incidents. Il y a les mineurs étrangers non accompagnés qui sont responsables dans les villes d'une grande partie de l'explosion de la délinquance et de l'insécurité. Quand vous voyez ce qu'il se passe porte de La Chapelle où des clandestins déambulent, ce sera la réalité. Intensifier les flux migratoires dans les campagnes c'est intensifier l'insécurité et le communautarisme". "Tous les jours il y a dans notre pays, dans les villes et les villages français une montée de l'insécurité qui est liée directement à l'explosion de l'immigration", affirme le président par intérim du RN.

L'eurodéputé a rappelé qu'il n'avait "aucune confiance dans la capacité d'Emmanuel Macron à maîtriser les flux" migratoires.

"Plus il y a de lois sur l'immigration avec Emmanuel Macron et plus il y a d'immigration. Il est le président qui a battu absolument tous les records d'immigration." Jordan Bardella, président par intérim du RN à franceinfo

450 000 personnes rentrent chaque année dans notre pays de manière légale et 900 000 clandestins d'après Patrick Stefanini [actuel conseiller départemental des Yvelines et ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration entre 2008 et 2009] et on sait que ce gouvernement a le record au niveau européen de la faiblesse en matière d'expulsions." Enfin, Jordan Bardella s'est dit "favorable à ce que l'asile soit traitée dans les ambassades et les pays de départ pour qu'il n'y ait plus de demandes d'asile qui soient traitées en France car c'est ingérable."