Pologne/Biélorussie : la tension monte à la frontière

La situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie s'intensifie de jour en jour, les Polonais accusant les Biélorusses de volontairement amener des migrants à la frontière.

Tout au long de la frontière commune entre la Pologne et la Biélorussie, des milliers de migrants sont entassés. "On veut aller en Allemagne pour y vivre, pas en Pologne" témoigne un migrant afghan. D'après plusieurs organisations, dont l'OTAN, les images diffusées par la télévision biélorusse sont créées de toute pièce. Sur certaines images, on y voit des soldats, armes à la main, en train d'escorter les migrants à la frontière.





Des frontières avec des failles





Longue de 400 kilomètres, la frontière ne peut pas être totalement surveillée par l'armée de Varsovie. Certains migrants s'attaquent aux protections et aux barbelés, afin de passer de l'autre côté. S'ils sont arrêtés, les migrants sont renvoyés en Biélorussie. De plus, tous ceux qui détruisent les matériels de protections peuvent être poursuivis par la justice polonaise. Le bras de fer entre les deux nations se poursuit, alors que les ONG et les journalistes ne peuvent pas se rapprocher du terrain d'action.