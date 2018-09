Pays Basque : la nouvelle route des migrants

Au Pays Basque espagnol, tout près de la frontière française, des groupes de migrants ont fait leur apparition cet été. Ils sont originaires pour la plupart d'Afrique de l'Ouest. "J'étais en Libye mais la Libye a fermé. Pour accéder en Italie, c'est risqué", témoigne Ibrahim, un migrant originaire de Guinée. Avec le durcissement de la politique italienne, beaucoup de migrants se sont tournés vers l'Espagne. Ils traversent la mer méditerranée depuis le Maroc. Une option moins risquée mais plus coûteuse. "Moi j'ai payé 1 400 euros. Mais il y en a d'autres qui paient 3 000 euros. parfois même jusqu'à 5 000 euros", confirme Ibrahim.

Une présence policière renforcée dans la région

Désormais, il veut passer en France. Il a déjà été refoulé par la police, qui lui a remis un document, mais ça ne le décourage pas. Il ne peut pas se payer un passeur. "Pour rentrer à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), il faut payer entre 100 et 150 euros", selon Ibrahim. En quelques mois, les contrôles se sont multipliés. La présence policière est de plus en plus visible. Une compagnie de CRS s'occupe spécialement de l'afflux de migrants. Selon la Croix-Rouge, ils sont environ 3 000 à passer par la région.