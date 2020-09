Pas-de-Calais : plus de 60 migrants secourus après avoir chaviré en tentant de traverser la Manche

Ce groupe de femmes, d'hommes et d'enfants avaient pris place à bord d'un bateau pneumatique en partant d'une plage, près de Boulogne-sur-Mer. Ces personnes étaient en bonne santé au moment de leur sauvetage.

Plus de 60 migrants ont été secourus mercredi 2 septembre, dans la matinée, après avoir chaviré en tentant de traverser la Manche en direction du Royaume-Uni, rapporte France Bleu Nord.

Ces 63 personnes, des hommes, des femmes et des enfants, sont parties de la plage des dunes de Slack, entre Wimereux et Ambleteuse, près de Boulogne-sur-Mer, à bord d'un bateau pneumatique qui a chaviré presque aussitôt. Elles sont en bonne santé et ont été conduites à un centre d'accueil près de Lens.

En début d'après-midi, le centre opérationnel de secours a demandé à un bateau de pêche de remorquer une autre embarcation transportant 23 migrants. Selon France Bleu Nord, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du département du Nord indique que d'autres opérations de secours sont en cours.