Pas-de-Calais : 138 migrants qui tentaient de rejoindre l'Angleterre ont été secourus dans la Manche

Deux navires de la marine nationale et deux canots de la SNSM sont intervenus pour récupérer les naufragés et les ramener à quai.

Cent trente-huit migrants, en difficulté alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre sur des embarcations de fortune, ont été secourus jeudi au large du détroit du Pas-de-Calais, a annoncé vendredi 17 décembre la préfecture maritime.

Deux navires de la marine nationale et deux canots tous-temps de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), respectivement de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) et de Dunkerque (Nord), sont intervenus pour récupérer les 138 naufragés et les ramener à quai. Ces derniers ont été pris en charge par la Police aux frontières (PAF) des ports de Gravelines, Calais et Boulogne-sur-Mer, et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Depuis fin 2018, les traversées illégales de la Manche par des migrants cherchant à gagner le Royaume-Uni se multiplient. Le 24 novembre, 27 migrants sont morts lors du naufrage de leur embarcation la Manche, le bilan le plus meurtrier jamais observé dans cette zone maritime.