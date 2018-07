"Osons la fraternité !", écrivains et intellectuels aux côtés des migrants

Sami Tchak est l'une des plumes de l'ouvrage collectif "Osons la fraternité". Trente écrivains et intellectuels lancent un appel aux côtés des migrants. "Tous les écrivains et artistes qui ont participé à cet ouvrage se rappellent eux même à leur propre humanité et ensuite invitent les autres à une part de leur humanité devant un problème très complexe", explique Sami Tchak en plateau. Et d'ajouter : "Il ne suffit pas de mots pour le résoudre, c'est d'ailleurs pour cela que nous demandons aux gens d'oser être humain".

Une loi "froide" ?

Ces écrivains appellent à une prise de conscience. Ce manifeste est né d'une indignation suite à la loi asile et immigration. "Je suis toujours prudent avec les lois, en ce sens qu'elles tiennent peut-être compte du contexte politique. La loi, dans son réalisme, oublie un tout petit peu qu'on parle des humains. La loi doit-être un peu moins froide", poursuit le l'écrivain sur le plateau du Soir 3.

Le JT

Les autres sujets du JT