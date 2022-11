Naufrage mortel de migrants dans la Manche : le secrétaire d'Etat Hervé Berville évoque des "sanctions" possibles

"Si à un quelconque moment il y a eu un manquement, une erreur, les sanctions seront prises." Le secrétaire d'Etat Hervé Berville est revenu, jeudi 17 novembre, devant l'Assemblée nationale, sur les conditions du naufrage de migrants en 2021, dans la nuit du 23 au 24 novembre, au milieu de la Manche, où 27 personnes ont péri. Dans son édition en date de lundi, Le Monde affirme que les passagers d'un "small boat" qui a fait naufrage au large de Calais (Pas-de-Calais) ont appelé à une quinzaine de reprises les autorités françaises pour leur demander de l'aide, en vain.

"Si à un quelconque moment il y a eu un manquement, une erreur, les sanctions seront prises". A l'Assemblée, le secrétaire d'Etat @HerveBerville réagit aux révélations du Monde sur les conditions du naufrage de migrants en novembre 2021 dans la Manche, avec 27 morts #AFP — Adrien de Calan (@AdriendeCalan) November 17, 2022

"Une enquête judiciaire est en cours" et "l'administration a également lancé une enquête interne, il y aura là aussi les leçons à en tirer", a poursuivi le secrétaire d'Etat. Des éléments du dossier judiciaire, que la Cellule investigation de Radio France a pu consulter, montrent que les secours n'ont pas mesuré l'urgence de la situation, qui a abouti à la mort des migrants.

"Comme vous, comme nos concitoyens, la lecture de cet article a ajouté de l'effroi à la douleur et à la tragédie", a dit aux députés Hervé Berville, le secrétaire d'Etat chargé de la Mer, en marge de l'examen d'un texte de coopération entre la France et la Grande-Bretagne. "Bien évidemment, si ces faits sont avérés, si ces personnes étaient dans les eaux françaises et si à un quelconque moment il y a eu un manquement, une erreur, les sanctions seront prises. Soyez-en assurés", a-t-il souligné dans l'hémicycle.