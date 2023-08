Naufrage dans la Manche : les migrants "essaient" de partir "de plus loin, ce qui les met encore plus en danger", selon Utopia 56

Thomas Chambon, chargé de mission des maraudes sur le littoral pour l'association Utopia 56, s'est exprimé sur franceinfo samedi après le naufrage d'une embarcation dans la Manche.

Les migrants qui veulent rejoindre le Royaume-Uni depuis les côtes françaises "essaient" de partir "de plus loin", alerte ce samedi midi sur franceinfo Thomas Chambon, chargé de mission des maraudes sur le littoral pour l'association Utopia 56.

"Il y a de plus en plus de départs du Touquet, ce qui multiplie le temps de traversée par deux ou trois, et les met encore plus en danger", précise-t-il, soulignant que "cette semaine, avec les beaux jours, on a une reprise des traversées", parfois dans "des bateaux qui vont jusqu'à 70 personnes".

Les chiffres restent stables selon lui d'une année à l'autre : "L'an dernier on avait 45 000 personnes arrivées en Angleterre, cette année on en est à plus de 20 000", précise Thomas Chambon.

"Beaucoup de migrants nous disent qu'ils ont déjà traversé la Méditerranée, donc depuis les côtes du Nord, on voit l'Angleterre, ils se disent que c'est juste là", lance le chargé de mission des maraudes sur le littoral pour l'association Utopia 56. "Aujourd'hui, leur seul moyen d'essayer de demander l'asile en Angleterre, c'est par les passeurs, déplore Thomas Chambon".

"Des millions d'euros sont mis sur des policiers, des forces de l'ordre, des drones, mais pas vers une orientation ou des voies de passages sûres et légales pour sortir ces gens de cette immigration illégale". Thomas Chambon, (Utopia 56) à franceinfo

Six personnes sont mortes après le naufrage d'une embarcation de migrants dans la Manche, dans la nuit de vendredi 11 à samedi 12 août, a annoncé la préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord.