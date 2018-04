Migrants : un nouveau campement s'est installé Porte de la Villette

En contrebas du périphérique parisien, chaque jour, une nouvelle tente se dresse. En à peine un mois, 1 400 migrants sont venus s'installer ici, Porte de la Villette, dans le nord de Paris. Certains viennent d'Italie, d'autres ont été expulsés de Calais. Les conditions de vie sont rudimentaires. "C'est très difficile de dormir, de manger, la douche. Tout est difficile, compliqué même", explique à France 2 l'un d'entre eux. "C'est la honte pour Paris", ajoute un second.

Un manque de structures

Au milieu de cette misère, des promeneurs du dimanche. "En 2018, les gens s'installent sous un pont en France, c'est moche", déplore un passant. Un peu plus loin sur le canal, un autre campement grandit avec cette fois des migrants venus d'Afghanistan. Il y a quinze jours Porte de la Chapelle, l'un des plus grands centres d'accueil de la région fermait. Les associations dénoncent un manque de structures. Il y a quelques mois, un camp de 2 500 personnes était évacué non loin de là. Une politique qui semble tourner en rond et des autorités qui se renvoient bien souvent la balle.

