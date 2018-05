Migrants : un camp géant évacué à Paris

Un peu plus de 1 000 personnes, des hommes jeunes pour la plupart, ont été évacuées ce mercredi 30 mai au matin à Paris. Ils vivaient depuis des mois sous le périphérique, dans des tentes serrées les unes contre les autres, sans aucune hygiène. "Tous les gens sont malades, on n’avait rien à manger, rien du tout", témoigne Farouk Ahmed, l'un d'entre eux. L'évacuation, sous surveillance policière et avec l'aide d'associations, s'est passée dans le calme.

24 centres de mise à l'abri

Beaucoup de migrants espèrent sortir de la précarité, à l'instar de Sadou : "On espère être régularisés, c'est la raison pour laquelle on est là, explique le Malien. Après des semaines de bras de fer avec la mairie de Paris, le gouvernement a organisé cette évacuation. Les migrants sont amenés par bus vers 24 centres de mise à l'abri. "Ces personnes ont été acheminées vers des gymnases, des lieux d'hébergement, 40% d'entre elles dans Paris intra-muros, le reste en région parisienne", détaille Anne Hidalgo. L'un de ces centres se situe dans le bois de Boulogne ; il est constitué de tentes, installées derrière l'hippodrome de Longchamp. Les migrants vont y rester pendant un mois, le temps que leur situation administrative soit examinée. Deux autres camps parisiens devraient être prochainement évacués.

