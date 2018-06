Migrants : un accord est-il possible ?

Les 28 parviendront-ils à se mettre d'accord sur un communiqué commun relatif à la question des migrants ? Le sommet européen consacré à la question a débuté dans un climat particulièrement tendu, plombé notamment par les menaces lancées par l'Italie à l'encontre de ses voisins. "L'Italie a joué toute la journée avec les nerfs de ses partenaires et bloque toujours l'adoption du texte final", explique Pascal Verdeau. "La France, qui veut créer des centres d'accueil et de contrôle des migrants sur le sol européen affirme avoir le feu vert de l'Espagne, des Pays-Bas, et un feu 'clignotant' de la part de Rome", poursuit le journaliste.

La France aura-t-elle gain de cause ?

Il s'agirait toujours de centres de rétention, mais qui seraient dotés de plus de moyens humains, matériels et financiers. Pour Emmanuel Macron, ce serait un geste de solidarité en direction de l'Italie, qui voit une grande partie des migrants prenant la direction l'Europe tenter de débarquer sur ses côtes.

