Migrants : quatre morts après le naufrage d'une embarcation

C'est au large des côtes de Dunkerque (Nord) que le drame s'est produit. Vers 9h30, une embarcation chavire avec, à son bord, une vingtaine de migrants. Un voilier anglais donne l'alerte et déclenche une vaste opération de sauvetage. Les recherches se poursuivent toute la journée, et viennent de se terminer, mardi 27 octobre.

6 000 migrants ont tenté de rejoindre l'Angleterre par la mer

"On a six embarcations sur l'eau, et on a trois moyens aériens qui ont été engagés, de manière à essayer de récupérer un maximum de personnes", explique Hervé Tourmente, sous-préfet de Dunkerque. Quatre migrants sont décédés, dont deux enfants de cinq et huit ans. 15 autres personnes ont été évacuées en état d'hypothermie. Elles ont été prises en charge par le Samu du Nord. Depuis plusieurs mois, les traversées de la Manche se multiplient malgré des conditions météo dangereuses. Cette année, selon la préfecture, plus de 6 000 migrants ont tenté de rejoindre l'Angleterre par la mer. Sept y ont perdu la vie.

