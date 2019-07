Migrants : nouvelle tragédie en Méditerranée

C'est la pire tragédie de l'année selon l'ONU. Le visage hagard, des hommes et des femmes sont en état de choc. À quelques mètres d'eux, on peut distinguer un corps recouvert d'un drap. Les rescapés racontent l'enfer qu'ils ont vécu. "Dans l'après-midi, on a quitté la Libye pour rejoindre l'Italie. Après une heure de navigation, on a commencé à couler et beaucoup de gens se sont noyés", témoigne l'un d'eux.

Sept heures de nage

"Avec l'aide de Dieu, on a réussi à nager pendant sept heures. On a été ensuite récupérés par un pêcheur", ajoute un autre. Au total, plus de 100 disparus et 145 rescapés, c'est le bilan provisoire de ce naufrage. Il est survenu à huit kilomètres seulement au large des côtes libyennes près de Khoms. Trois bateaux en bois étaient arrimés les uns aux autres. Les migrants sont désormais retenus en centre de détention en Libye.

