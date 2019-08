Migrants : nouveaux sauvetages en mer Méditerranée

Il est à peine 3 heures samedi 10 août au large de Malte. Une opération de sauvetage est organisée. Sur une barque en bois, 39 migrants sont à la dérive. Ils sont tous mis à l'abri à bord d'un navire de secours. En seulement 24 heures, les bateaux des ONG ont recueilli plus de 200 migrants. Vendredi 9 août, l'Ocean Viking est intervenu près des côtes libyennes. Des femmes et des enfants ont passé plus de trois jours sur un bateau pneumatique.

Trois navires de sauvetage recueillent les migrants

Désormais, trois navires de sauvetage, l'Ocean Viking, l'Open Arms et l'Alan Kurdi sillonnent la mer Méditerranée. En une semaine, plusieurs centaines de rescapés ont été sauvés et s'entassent à bord des navires. Car l'Italie de Matteo Salvini leur interdit de débarquer. Malte ne veut accueillir que les 39 migrants secourus dans leurs eaux territoriales. Une situation inacceptable pour les ONG. Vendredi 9 août, l'acteur américain Richard Gere est monté à bord de l'Open Arms pour dénoncer les politiques anti-migrants.

