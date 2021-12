Migrants : le témoignage d’un père qui a perdu sa famille dans le naufrage du bateau traversant la Manche

27 personnes ont perdu la vie le 24 novembre en tentant de traverser la Manche. Parmi elles, la femme et les trois enfants de Rezgar Hussein. Désormais, il n’a plus que des photos, dont certaines envoyées par les siens juste avant le drame. "Les enfants voulaient faire leur étude sen Europe. Je leur ai dit que je ferai mon possible pour qu’ils puissent y aller. J’avais une grande maison que j’ai vendue pour eux. Je leur ai dit : si vous voulez étudiez là-bas, partez. Mon seul but, c’était qu’ils soient heureux", relate l’homme qui vit dans le nord de l’Irak.

Le père de famille implore les autorités françaises

La famille a quitté son village, passée la Turquie, puis l’Italie et la France jusqu’à Grande-Synthe (Nord). Ils avaient déjà tenté une traversée, mais le bateau prenant l’eau, ils ont dû être secourus. Ils étaient déterminés à recommencer, ce qu’ils ont fait, au péril de leur vie. Aujourd’hui, Rezgar Hussein implore les autorités françaises pour récupérer les corps. "Aidez-moi, il faut que je voie mes enfants. Tant que je ne les verrai pas, je ne pourrai pas y croire."