Migrants : le Pays basque, une étape de plus en plus sollicitée pour entrer en Europe

Plus de 16 500 entrées irrégulières se font par l’Espagne depuis le mois de janvier. Le Pays basque est un des principaux lieux de tentatives des migrants et a déjà vu plusieurs décès.

Deux migrants ont déjà trouvé la mort en traversant la Bidassoa, le fleuve reliant l'Espagne à la France. Plusieurs migrants tentent coûte que coûte de passer de l’autre côté de la frontière. “On reste là, on observe, et s’il y a une occasion, on tente de traverser”, témoigne un migrant ivoirien. Bus, train, bateau, toutes les options sont à envisager pour atteindre leur objectif.





La présence policière a presque doublé depuis 2020





Le renforcement des contrôles en Italie est l’origine de nombre croissant de tentatives par les Pyrénées-Atlantiques. Le ministère de l’Intérieur recense 1 249 mesures de refoulement prises en août dernier, soit 23% de plus qu’auparavant. Si la présence policière a quasiment doublé depuis l’automne 2020, plusieurs syndicats de policiers trouvent le nombre de patrouilles insuffisant, et demandent plus de moyens.