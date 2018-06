Migrants : la France épinglée par la Commission nationale des droits de l'homme

La France bafouerait les droits fondamentaux à la frontière italienne. C'est en tout cas ce qu'affirme la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH). Dans son rapport, elle se dit profondément choquée par le traitement des migrants et dénonce une République "hors droit", qui ne respecterait pas les procédures d'asile comme l'entretien approfondi ou le délai d'un jour avant éloignement. Sur l'accueil et l'hébergement, la Commission dénonce des lieux de privation de liberté improvisés et réclame leur fermeture immédiate. Enfin, sur le sort des mineurs, elle recommande de cesser tout renvoi immédiat vers l'Italie.

Le projet de loi asile-immigration devant le Sénat le 19 juin

Date de naissance modifiée, case de souhait de retour en Italie précochée : un rapport en forme de réquisitoire, mais qui émane d'une structure indépendante, financée par l'État. Pour les organisations humanitaires, c'est un rapport de plus sur une situation alarmante. Dans la nuit de lundi 18 à mardi 19 juin, Amnesty International a projeté sur la façade de l'Assemblée nationale des citations en faveur de l'accueil des réfugiés, à la veille de l'examen par le Sénat du projet de loi asile-immigration.

