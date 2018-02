Migrants en Méditerranée : "Il n'est peut-être pas évident au Bangladesh ou au Pakistan que la traversée par la Libye est dangereuse"

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé, vendredi, que 90 personnes pourraient avoir péri au large des côtes libyennes, en majorité des Pakistanais.

Un nouveau drame s'est déroulé en Méditerranée vendredi 2 février. Au moins 90 migrants, en majorité des Pakistanais, sont portés disparus après le naufrage de leur bateau au large des côtes libyennes, selon l'agence de l'ONU, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Seuls 10 corps retrouvés

Ces passagers avaient embarqué en Libye pour rejoindre l’Europe. "On ne sait pas exactement ce qu'il s'est passé, mais c'est évident que les passeurs ont mis beaucoup trop de personnes sur un bateau, et que celui-ci a chaviré", raconte Leonard Doyle, porte-parole de l’OIM. Dix corps ont déjà été retrouvés, échoués, sur les côtes libyennes.

Deux survivants ont nagé jusqu'au rivage et une personne a été sauvée par un bateau de pêcheurs, mais on craint que 90 personnes soient perdues.Leonard Doyle, porte-parole de l’OIMà franceinfo

Ce sont majoritairement des Pakistanais qui étaient à bord. Ils sont de plus en plus nombreux à s'engager dans la traversée de la Méditerranée depuis la Libye. Ils ont été plus de 3 000 en 2017. Il y a également beaucoup de migrants du Bangladesh.

Les Pakistanais ne sont pas au courant du danger

Pour Leonard Doyle, ces candidats à l'exil ne sont sans doute pas au courant du danger du passage libyen. Un documentaire, diffusé en novembre 2017 par la chaîne américaine CNN, avait provoqué une onde de choc : on y voyait des migrants africains vendus comme des esclaves en Libye. "Les gens pensent qu'il y a un eldorado en Europe, rappelle-t-il. Beaucoup de migrants d'Afrique de l'Ouest ont maintenant peur de la Libye, parce qu'ils ont entendu parler de l'esclavage et de la torture avec les vidéos qui circulent. Mais il n'est peut-être pas évident pour les migrants du Bangladesh ou du Pakistan que c'est dangereux."

Avant ce naufrage, 246 migrants sont morts en Méditerranée depuis début 2018. L'an dernier, en 2017, 3 100 migrants ont perdu la vie en tentant ce très dangereux périple.