Migrants : Emmanuel Macron demande un effort au Royaume-Uni

Emmanuel Macron veut un nouvel accord. Alors qu'il s'apprête à rencontrer Theresa May, chef du gouvernement britannique, il attend un effort du Royaume-Uni en ce qui concerne les nombreux migrants qui cherchent à traverser la Manche. La journaliste Catherine Demangeat explique : "Depuis 2004 et les accords du Touquet (Pas-de-Calais) qui fixent la frontière britannique à Calais, la France apporte l'essentiel financièrement de la gestion des migrants (Centre de gestion des migrants, forces de l'ordre...). Emmanuel Macron souhaite donc que le Royaume-Uni fasse une effort. Il a été attendu avant même le début du sommet puisque le gouvernement de Theresa May a annoncé une enveloppe supplémentaire de 50 millions d'euros."

Repenser l'accueil des jeunes migrants

Emmanuel Macron en demande davantage. La journaliste ajoute que le président français "demande au Royaume-Uni d'accueillir plus de migrants, notamment de jeunes migrants, ces mineurs isolés qui cherchent à traverser la Manche pour rejoindre leur famille." Après le démantèlement de la jungle de Calais, sur les 2 000 cas recensés, moins de 900 ont été accueillis par les Britanniques. Emmanuel Macron souhaite ratifier un nouveau traité sur tous ces points afin de compléter les accords du Touquet.









