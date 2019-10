Mayenne : un homme sauvé de la noyade par des migrants

Il est 18 heures, samedi 12 octobre, quand Abdoulaye et Aboubacar se donnent rendez-vous sur les bords de la Mayenne. Ces deux Guinéens âgés de 27 et 31 ans, arrivés en France depuis six mois environ, voient un homme tomber dans l'eau de la Mayenne. Voyant l'homme inerte, les deux demandeurs d'asile n'hésitent pas et plongent dans l'eau glacée. "Dès qu'on l'a vu, on est venu, on a sauté parce qu'on n'avait pas le temps. Même s'il restait une minute, il allait mourir", raconte l'un des deux hommes.

Leur demande d'asile va être examinée

Les demandeurs d'asile, rejoints par deux de leurs amis, parviennent à le sortir de l'eau. L'homme est alors en situation d'urgence absolue. Il est désormais hors de danger. Rolande Lancien, adjointe à l'action sociale à la mairie de Mayenne, tient à les féliciter pour leur geste héroïque. La mairie a d'ores et déjà envoyé un courrier à la préfecture pour leur demander de porter un oeil attentif à la demande d'asile des deux Guinéens.

