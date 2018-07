Marche pour les migrants : l'arrivée à Calais

"Ouvrez les frontières", "bienvenue aux migrants", c'est le mot d'ordre de la "marche solidaire" pour les migrants, partie il y a deux mois de Vintimille (Italie). Les marcheurs ont parcouru 1400 kilomètres pour relier la frontière franco-italienne à Calais (Pas-de-Calais), face au Royaume-Uni. L'action était organisée par plusieurs associations et a regroupé plusieurs centaines de bénévoles et réfugiés, partis le 30 avril dernier afin d'appeler à plus de solidarité envers les migrants en France.

Londres comme ultime étape

Tous ont salué la décision du Consel constitutionnel, vendredi 6 juillet, qui abolit le délit de solidarité. C'est un premier soulagement pour les réfugiés qui ont participé à cette marche. L'ultime étape est la ville de Londres (Royaume-Uni), mais seulement une poignée de marcheurs pourront s'y rendre. Laissant à contrecoeur les migrants derrière eux, qui n'ont pas le droit de franchir la frontière.

