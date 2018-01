Les migrants au cœur des discussions May/Macron

C'est la première fois qu'Emmanuel Macron se rend en visite officielle au Royaume-Uni. Il était déjà venu durant sa campagne présidentielle. Il avait déjà rencontré Theresa May. Il l'avait prévenue sur le Brexit et affirmé qu'il souhaitait renégocier les accords du Touquet. C'est ce qu'il vient faire ce jeudi près de Londres, d'où s'exprime ce jeudi matin le correspondant de France 2 Loïc de La Mornais.

Londres ouverte à la négociation

Les Britanniques ont annoncé qu'ils étaient ouverts à cette discussion. La France et l'UE estiment payer trop pour protéger les frontières britanniques, délocalisées à Calais pour le filtrage de tous les migrants. La France réclame davantage d'argent au Royaume-Uni et souhaite que le pays accueille davantage de migrants et notamment des mineurs non accompagnés, conclut le journaliste.

