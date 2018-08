"Les exilés meurent aussi d'amour", une "tragi-comédie" pour sortir du drame des migrants

C'est le récit d'une petite fille de 9 ans qui va fuir la Révolution islamique d'Iran avec sa famille pour s'installer à Paris et qui va tenter de s'émanciper en faisant sa révolution. "Chaque étape d'une vie est une étape révolutionnaire pour changer. Mais un exil ne laisse pas le choix. Tout change et il faut faire sa révolution pour essayer de comprendre ce qui se passe", explique Abnousse Shalmani, auteure de son premier roman, Les exilés meurent aussi d'amour.

L'humour contre la bêtise

"L'exil n'est pas seulement un drame. L'exilé continue d'aimer, d'avoir des idéaux politiques, de se battre. Je voulais essayer de sortir du drame des migrants pour aller vers une tragi-comédie des exilés et donner un livret romanesque à l'exil qui puisse aussi être plein d'humour et de rire", affirme, dans le Soir 3, mercredi 22 août, celle qui est aussi journaliste et a fui elle-même l'Iran en 1985.

