Les dirigeants nationalistes corses proposent d'accueillir les migrants de "L'Aquarius"

Malte et l'Italie ont décidé de fermer leurs ports au navire. L'Espagne a proposé de l'accueillir, mais les dirigeants de l'ONG SOS Méditerranée qui l'affrète jugent que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour le mener jusque là.

Ils proposent d'ouvrir un port de Corse à L'Aquarius et à ses 629 migrants qui attendent toujours de pouvoir débarquer dans un port de Méditerranée, mardi 12 juin. Le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, et le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni, ont offert d'accueillir sur l'île de Beauté le navire affrété par l'ONG SOS Méditerranée, alors que l'Italie comme Malte refusent de laisser le bateau et ses passagers accoster.

#Aquarius: l’Europe doit traiter de façon solidaire la question humanitaire. Compte tenu de la localisation du navire et de l’urgence, mon avis est qu’il serait naturel d’ouvrir un port corse pour porter secours à ces personnes en détresse. — Jean-Guy Talamoni (@JeanGuyTalamoni) 11 juin 2018

Manque de vivres, mauvaises conditions météo, et port espagnol trop éloigné : face à l'urgence, le Conseil exécutif de Corse propose à @SOSMedFrance d'accueillir l'#Aquarius dans un port #Corse — Gilles Simeoni (@Gilles_Simeoni) 12 juin 2018

Les autorités françaises, elles, n'ont en revanche pas réagi depuis le début du bras de fer entre l'Italie et Malte autour du sort de L'Aquarius. La Valette a envoyé lundi soir des ravitaillements au navire. L'Espagne a elle aussi proposé dès lundi d'accueillir le navire, mais les dirigeants de l'ONG SOS Méditerranée jugent que les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour le mener jusqu'à l'Espagne.